SON DAKİKA | Sözleşmeliye kadro düzenlemesi yasalaştı! Yüzbinleri yakından ilgilendiriyor

*BELEDİYELERDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİLER KADROYA GEÇİYOR MU?

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve Devlet memuru olmak için genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak.