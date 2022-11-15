SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro için son viraj!

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmeleriyle ilgili çalışmanın sonuna gelindi. Bir hafta içinde açıklanması beklenen çalışma ile 657 sayılı yasanın 4. Maddesinin b bendine göre görev yapan ve ağırlığı Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıklarında olan personel yine aynı yasanın 4. maddesinin A bendine tabi olacak.
Sözleşmeli memura kadro düzenlemesi ile hem sosyal hem mali hakları değişecek. Tayin, görevde yükselme, kademe ve derece ilerlemesi, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Böylece ailelerin ayrı kalmasının önüne geçilmiş olacak.
Sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecek. Bunun yanında izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak.
MÜZAKERELER NE AŞAMADA?
Sözleşmelilere verilecek kadro haklarıyla ilgili müzakereler bir süredir devam ediyordu. Bu noktada memur sendikalarıyla ve diğer kamu kurumlarıyla görüşmeler de yapıldı. Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü görüşmeler neticesinde hazırlanan alternatifli taslaklara son şekli verildi.
Şimdi bu konuda Başkan Erdoğan'ın da görüşü alınarak son açıklama yapılacak. Hazırlanan taslak metne göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.
Düzenleme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4b'li olanların kadroya alınması bekleniyor. Böyle bir düzenleme olursa, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananların müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.
Yine taslak metinlere göre; memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.
İKİ KEZ DAHA YAPILDI
Daha önce 4B'li personele iki ayrı tarihte 4A kadroları verilmişti. 2011'de çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personel 4A'lı olmuştu. 632 sayılı KHK düzenlemesinde şu ifadeler yer almıştı: "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır." Daha sonra 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkartılan 6495 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ile de yine 4B'li personel 4A'lı kadrolara geçirilmişti.
TOPLU SÖZLEŞMEYLE BAŞLADI
Sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili yapılacak düzenleme geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmenin metninde yer almıştı. Metnin 52. Maddesi'nde şu ifadeler yer almıştı:
"Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır."