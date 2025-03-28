SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyata 200,9 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı Ramazan ayında fahiş fiyat denetimlerine tüm hızıyla devam etti. Bu süreçte yapılan denetimler sonucunda, haksız ve fahiş fiyat artışları için 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından Ramazan ayında yapılan denetimlerle ilgili rakamları paylaştı. Haksız ve fahiş fiyat artışları mart ayında 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL, 2025 yılı ilk 3 ayı (Ocak-Mart) toplamında ise 655,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve fahiş fiyat denetimleri kapsamında 2025 yılı ilk 3 ayında 850 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 160,0 milyon TL idari para cezası uygulandı.