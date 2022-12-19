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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Orta gelir grubu konut kampanyası için ilk detaylar geldi! İşte kredi, faiz ve ödeme planı
Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:57 Son Güncelleme: 19.12.2022 11:57

SON DAKİKA: Orta gelir grubu konut kampanyası için ilk detaylar geldi! İşte kredi, faiz ve ödeme planı

Son dakika haberi...Dar gelirliyi sevindiren TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için de çalışmalarda sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı eş güdümlü olarak yürüttüğü projede uygulanacak faiz oranı yüzde 1'in altında olacak. Bununla beraber faiz oranlarının başvuru sahibinin gelirine göre değişkenlik göstermesi bekleniyor. İşte başvuru şartları, faiz ve ödeme için kritik detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Orta gelir grubu konut kampanyası için ilk detaylar geldi! İşte kredi, faiz ve ödeme planı

Son dakika haberi...TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için detaylar netleşiyor. Orta gelirliye konut projesi için hak sahiplerine 1-2 yıl geri ödemesiz ve yüzde 1'in altında konut kredisi verilmesi bekleniyor.

ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYASI İÇİN ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını açıklamıştı. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.

SON DAKİKA! Orta gelirliye konut kampanyası başlıyor! 1-2 yıl geri ödemesiz olacak | Video

İŞTE ORTA GELİR KONUT PROJESİ İÇİN DETAYLAR

Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek. İşte onlardan bazıları

  • Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
  • 1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
  • Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

ORTA GELİR GRUBU İÇİN KONUT KAMPANYASI DETAYLARI

  • Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak
  • Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor
  • Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek
  • 15 yıl vade ile ödeme yapılacak
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SON DAKİKA: Orta gelir grubu konut kampanyası için ilk detaylar geldi! İşte kredi, faiz ve ödeme planı
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