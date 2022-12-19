SON DAKİKA: Orta gelir grubu konut kampanyası için ilk detaylar geldi! İşte kredi, faiz ve ödeme planı

Son dakika haberi...TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için detaylar netleşiyor. Orta gelirliye konut projesi için hak sahiplerine 1-2 yıl geri ödemesiz ve yüzde 1'in altında konut kredisi verilmesi bekleniyor.
ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYASI İÇİN ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını açıklamıştı. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.
SON DAKİKA! Orta gelirliye konut kampanyası başlıyor! 1-2 yıl geri ödemesiz olacak | Video
ORTA GELİR GRUBU İÇİN KONUT KAMPANYASI DETAYLARI