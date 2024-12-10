SON DAKİKA! TÜİK, ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti.İşsizlik oranı kadınlarda yüzde 12, 3 olarak tahmin edilirken erkeklerde yüzde 6,9 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,9

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,9 oldu. Bu oran erkeklerde %67,4 iken kadınlarda %32,8 olarak gerçekleşti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI BELLİ OLDU

İşgücü 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak %54,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,4 iken kadınlarda %37,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 16,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,6, kadınlarda ise %23,9 olarak tahmin edildi.

FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİNE 42,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI BELLİ OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 1,9 puan artarak %27,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,0 olarak tahmin edildi.