



35 YILDAN FAZLA HİZMET VERECEK



Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan KA Band kapasitesini 15 kattan fazla artacak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek. Türkiye'nin faydalı yük kapasitesi enyüksek uydusu olan Türksat 5B uydusu; 4,5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kW güç kapasitesi sahip olup, ayrıca yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırıyor. 42 derece Doğu yörüngesinde Türksat 5B uydusunun kullanıma alınmasıyla, Ka Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak. Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42° Doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması temin edilecek.