SON DAKİKA: Yeni fetihler yakın! ’Fatih’ sondaja başladı...

6 GEMİLİK DEV TAKIM

Türkiye 6 gemilik dev takımı ile denizlerde tespit çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye bugün Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han olmak üzere 4'ü sondaj, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis olmak üzere de 2'si sismik araştırma gemisinden oluşan 6 gemilik dev bir hidrokarbon keşif filosuna sahip bulunuyor. Türkiye enerjideki bu filosuyla dünyanın hidrokarbon arama ve çıkarma kabiliyetine sahip 5 ülkesinden biri olarak ön plana çıkıyor.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Keşfin Fatih'i, Amasra-2'de! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2'de sondaja başladı. Türkiye'nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.