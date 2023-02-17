SON DAKİKA: Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit seçeneği masada

Son dakika haberleri...Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

SON DAKİKA: Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: "Hibrit eğitimi değerlendireceğiz" | Video

"DEPREMDE HER ÜNİVERSİTEDEN KAYIPLARIMIZ VAR"

Özvar'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, bölgede bulunan 627 bin örgün öğretim gören öğrencimiz var. Bölgedeki 18 üniversitemizde 47 bin üniversite personelimiz var. Bölgedeki öğrencilerimiz ve personelimizle ilgili verileri topluyoruz.

Depremde her üniversiteden kayıplarımız var. 11 ilde kampüslerimizde yıkılan binamız yok. Çok az sayıda az hasarlı binamız mevcuttur. Kampüslerimiz kullanılabilir durumdadır ve depremzedelerimizin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

'NİSAN'DA HİBRİT EĞİTİMİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacak. Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimi de hibrit seçeneğini değerlendireceğiz.

UYGULAMALI PROGRAMLAR

Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler eğitimlerini yüz yüze sürdürecekler.

"ÖZEL ÖĞRENCİ" SEÇENEĞİ

(Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

KAYIT DONDURMA

(Depremden etkilenen öğrenciler) Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."

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