Son söz hakem heyeti’ne kaldı

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında uzlaşmaya varılamadı. Böylece 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Yasa gereği verilen uzlaşma süresi de sona erdi. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, 2026 ve 2027 yıllarına ait zam oranlarını belirleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ay sonuna kadar vereceği kararı bekleyecek. Hükümetin son teklifi, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yüzde 4 zam oranını öngörüyordu. Ayrıca, teklifte bin lira taban aylık iyileştirmesi de yer alıyordu.

HİZMET KOLUNDA İMZA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 11 hizmet koluna ilişkin imza töreni düzenlendi. Işıkhan, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2 yıl önce gerçekleştirilen düzenlemeler gibi bu sene de hizmet kollarında önemli kazanımlar sağlandığını belirtti. Işıkhan, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oransal zamla ilgili olarak şimdi burada mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacaktır. Hükümet olarak, oransal zamla ilgili teklifimiz söz konusu oldu.

Ancak oransal zammı Memur-Sen kabul etmedi. Bu süreç, bugünden itibaren başlayacak. Hakem Kurulumuz da ağustos ayı bitmeden kararını verecek ve 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecini yasal anlamda tamamlamış olacağız" dedi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise, "Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız. İnsiyatif hükümette. Daha üç günümüz var. Mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

80 MİLYAR TL'LİK KAZANIM

BAKAN Işıkhan, "Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Ancak genel toplu sözleşmeye ilişkin bu oransal zam dışındaki kısımlarda da çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladık. Yaklaşık 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren Genele İlişkin ve Mali Sosyal Haklar'da 58 maddede, hizmet kollarında da 311 maddede yani toplamda 369 maddede uzlaşma sağlanmıştır. Geçtiğimiz 7. dönem toplu sözleşmede uzlaşma sağladığımız madde sayısı 341'di. Bu dönemde önceki dönemlerin de üzerine çıkan sayıda maddelerde uzlaşma sağlandığı için memnunuz" dedi. Işıkhan, toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım elde edildiğini ve bunun tamamen hizmet kollarına aktarıldığını söyledi.