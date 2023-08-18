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Giriş Tarihi: 18.8.2023 16:27 Son Güncelleme: 18.8.2023 16:33

Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini için başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularını yapacağı sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini için beklenen tarihi açıkladı.

AA
Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini için başvuru tarihleri belli oldu

MEB'ten sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini hakkında beklenen açıklama geldi. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenler, 21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında duyuru ekinde yer alan dilekçeyi doldurarak yer değişikliği başvurusunda bulunabilecekler. Başvuru tarihlerinin öğretmenlerin yaz tatili dönemi içinde olması sebebiyle dilekçeler istenilen il milli eğitim müdürlüğüne verilebilecek. Belirlenen şartlara uygun olanların atamaları gerçekleştirilerek ilgililere kısa mesaj yoluyla bilgi verilecek."

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Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini için başvuru tarihleri belli oldu
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