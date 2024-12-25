SPK’dan ’aile boyu’ finansal okuryazarlık eğitimi

Sermaye Piyasaları Kurulu'nun (SPK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SPK ile Jandarma Genel Komutanlığı, 24 Kasım 2024 tarihinde işbirliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe yerleşkesinde üst düzey komutanlar ve ailelerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirdi.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 90'ının üzerindeki coğrafyada bu görevleri ifa eden Jandarmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu, SPK'nin sermaye piyasalarının düzenlenmesi, denetlenmesi ve yatırımcının korunmasıyla görevli Türkiye'nin ilk üst kurulu olduğunu ifade etti.

Piyasaların sağlıklı işlemesi, büyümesi ve gelişmesi, yatırımcıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini misyon edindiklerini bildiren Gönül, kurul olarak finansal okuryazarlık ve finansal okuryazarlığın tüm ülke çapında yaygınlaştırılması için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı.

Gönül, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde 7'den 77'ye her kesimi ulaşılabilir bir finansal bilgiyle donatmak istiyoruz. Her kesime olumlu tutum ve davranış kazandırarak finansal piyasalar, finansal kavramlar ve finansal kurumlar hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Finansal teknolojilerdeki hızlı değişim ve dönüşümün, finansal enstrümanların çeşitlenmesi ve farklılaşması finansal okuryazarlığın önemini artırdı."

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla eksik, hatalı, yanıltıcı, yanlış ve yönlendirici paylaşımların arttığını vurgulayan Gönül, bu gibi paylaşımların vatandaşların doğru karar almalarının önünde büyük engel olduğunu, yatırımcıların buradan yapılan paylaşımlara karşı çok daha dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiğini aktardı.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA MAAİLENİN KATILDIĞI BİR EĞİTİM İCRA ETTİK"

SPK Başkanı, özellikle borsada finansal okuryazarlık bilincini artırmak için kamu spotu hazırlandığına ve milyonlarca kez izlendiğine dikkati çekerek, kamu spotunun önemli bir farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

"Finansal Okuryazarlık Platformu" internet sitesi hakkında da bilgi veren Gönül, "Finansal okuryazarlık web sitesinde 6 farklı kategoride 55 video bulunuyor. Aile bütçesi yapabilme, finansal ve finansal olmayan riskleri yönetebilme, finansal planlama becerisi kazandırabilme yetkinlikleri sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurul olarak finansal okuryazarlık noktasında bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla da ikili işbirlikleri şeklinde protokolleri imzaladıklarını anımsatan Gönül, Türkiye'de bir ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığında görevli aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu personel ve ailelerine "finansal okuryazarlık eğitimi" verildiğini kaydetti.

SPK Başkanı Gönül, bugüne kadar birçok finansal okuryazarlık eğitimi verildiğini ancak SPK ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye'de ilk defa maailenin katıldığı bir eğitim icra ettiklerini anlattı.

Bu durumdan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Gönül, aile bütçesinin yapılmasında tüm aile fertlerinin ortak kararının alınması gerektiğini çünkü aile bütçesi yapmanın bir ekip işi olduğunu, sadece aile reisinin kararlarının yeterli olmadığını söyledi.

"BU EĞİTİM KAZANCIMIZI DOĞRU DEĞERLENDİRMEK İÇİN BÜYÜK BİR FIRSATTIR"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da SPK işbirliğiyle düzenlenen finansal okuryazarlık eğitiminin hayatın en temel konularından biri olan "parayı doğru yönetme" konusunda yeni bilgiler kazandıracağını bildirdi.

Jandarma teşkilatı olarak, her zaman, görevdeki başarılarla anılmak istediklerini kaydeden Çardakcı, "Şunu çok iyi biliyoruz ki görevimiz, sadece sahada değil, aynı zamanda sizlerin ve ailelerinizin refahını artırmak için de çalışmayı gerektiriyor. Bugün burada, sizlerin ve kıymetli ailelerinizin hayatını kolaylaştırmak için bir aradayız. Hepimiz çalışıp çabalıyoruz, evimize helal rızık götürüyoruz. Ancak mesele sadece para kazanmak değil, kazandığımızı doğru kullanmak ve geleceğimizi güvence altına almaktır." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Çardakcı, ekonomik sistemin oldukça karmaşık hale geldiğini belirtti.

Kolay para kazanma vaatleri ve hızlı zenginleşme hikayelerinin, bazen kişileri yanlış yönlendirebildiğini vurgulayan Çardakcı sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte bu eğitim, bu tür tuzaklara düşmemek ve kazancımızı doğru değerlendirmek için büyük bir fırsattır. Gelir ve giderimizi dengede tutmak, birikim yapmak ve yarınlara güvenle bakmak, hem evdeki mutluluğu artırır hem de çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmamıza yardımcı olur. Bugün burada öğrendiklerimiz, sadece bugünü değil, yarınlarımızı da daha sağlam bir şekilde planlamamıza vesile olacaktır. Jandarma Teşkilatı olarak bizler, sadece görevimizle değil, aynı zamanda personelimizin ve ailelerimizin huzur ve mutluluğuyla da ilgileniyoruz. Bugün burada, sizlerin katkısıyla düzenlenen bu eğitim, personelimizin ve ailelerinin ekonomik bilinç kazanması açısından çok önemlidir. Unutmayalım ki para kazanmak bir başarıdır ama doğru yönetmek bir sanattır. Bugün bu sanatı öğrenmek için hep birlikte bir adım atıyoruz. Bu eğitimle öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtmanız, sizlerin ve ailelerinizin geleceği için çok değerlidir."