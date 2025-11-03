Sri Lanka ile uydu anlaşması imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sri Lanka'nın önde gelen yayın platformu "Freesat Lanka" ile TÜRKSAT arasında kapasite sözleşmesi imzalandığını belirterek, "Bu anlaşma, Türkiye'nin uydu kapasitesinin uluslararası pazarda hizmet ihracatına dönüştüğü stratejik bir adım oldu" ifadesini kullandı. Anlaşma sayesinde Sri Lanka'nın 50 televizyon kanalının bu ay içinde Türksat 6A üzerinden kesintisiz yayın yapmaya başlayacağını vurguladı.

5 MİLYAR NÜFUSA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Ulaştırma ve Alyapı Bakanı Abdüllkadir Uraloğlu, işbirliği kapsamında, Sri Lanka'da yayıncılık alanında büyük bir adım atıldığına işaret ederek, "Bölgenin en güçlü teleport altyapısına sahip firmalarından biri olan Freesat Lanka, Türksat 6A sayesinde Sri Lanka'da yüksek kaliteli ve güvenilir televizyon hizmetini sunmaya devam edecek ve Türksat 6A sayesinde Türksat uydularının kapsama alanı 5 milyar nüfusa ulaşacak. Anlaşmanın Türksat 6A'nın, Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlelerinden biri olduğu görüşünü pekiştirdiğini kaydeden Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin kendi teknolojisiyle dünyaya hizmet sunabilen bir ülke haline geldiğini ispatladığına da işaret etti.