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Giriş Tarihi: 28.6.2024 13:02

SSB yatırım dolandırıcılığına ilişkin kamu spotu yayımladı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yapay zeka ile üretilmiş videolara karşı uyarılarda bulunarak kurumların kurumsal hesaplarından paylaşılmamış hiçbir görsel veya videoya itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

AA
SSB yatırım dolandırıcılığına ilişkin kamu spotu yayımladı

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yapay zeka teknolojisi ile üretilen sanal avatarı (AI) üzerinden basın açıklaması gerçekleştirdi.

Görgün, sanal avatarı ile gerçekleştirdiği açıklamada; son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayisi firmalarına yatırım yaparak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar ile haber benzeri içeriklerin olduğunu söyledi.

Teknolojik imkanlar kullanılarak üretilen videolara dikkati çeken Görgün, dolandırıcılığı amaçlayan video, duyuru ve haberlerin gerçek dışı olduğunu, kurumların kurumsal hesaplarından paylaşılmamış hiçbir görsel veya videoya itibar edilmemesi gerektiğini, şüpheli durumlarda resmi iletişim kanalları üzerinden, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna dolandırıcılık bildiriminde bulunulması gerektiğini kaydetti.

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SSB yatırım dolandırıcılığına ilişkin kamu spotu yayımladı
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