Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Stokçuluk mu? İndirim var araç yok! ÖTV matrah düzenlemesi geldi: Vatandaş bayilere koştu ama...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:47 Son Güncelleme: 28.11.2022 13:50

Stokçuluk mu? İndirim var araç yok! ÖTV matrah düzenlemesi geldi: Vatandaş bayilere koştu ama...

Otomobillerde ÖTV matrah düzenlenmesi ile birlikte bazı modellerin fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından vatandaşlar bayilere gitti. Talep ettikleri araçlar için galericilerden "otomobil yok" cevabını alan vatandaşlar, Aralık-Ocak ayı için gün verildiğini ancak o aylarda gelecek zamlardan endişelendiklerini dile getirdi.

İHA
Stokçuluk mu? İndirim var araç yok! ÖTV matrah düzenlemesi geldi: Vatandaş bayilere koştu ama...

Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle bazı modellerde fiyatlar düştü. Sıfır otomobillerde oluşan indirimler sonrası vatandaşlar bayilere akın etti. Ancak bayilerde sıfır otomobil bulabilmek neredeyse imkansız. Bazı bayilerin ise otomobilleri stokladığı ifade edilirken, yılbaşında otomobil fiyatlarında yeni zam beklentisi oluştuğu öğrenildi.

MATRAH ALT LİMİTİ 120 BİN LİRADAN 184 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Otomobillerde ÖTV matrahlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi.

"OTOMOBİL YOK"

Bu değişiklik ile birlikte 595 bin TL ve altındaki araçların fiyatlarının düşmesiyle birlikte bu fırsatı kaçırmamayı düşünen vatandaşlar bayilerin yolunu tuttu. İndirime giren otomobil markalarının bulunduğu bayilerini gezen vatandaşlar bayilerden "otomobil yok" cevabı alıyor.

ARALIK VE OCAK AYI İÇİN GÜN VERİYORLAR

Bayiler vatandaşlara Aralık ve Ocak ayı için gün verirken; vatandaşlar ise Aralık ayında otomobillere zam geleceği endişesini yaşıyor.

OTOPARKLARDA SIFIR ARAÇLAR DURUYOR

Öte yandan bazı otomobil galerilerinin otoparklarında ise çok sayıda sıfır otomobil bulunduğu dikkat çekerken, bu araçların daha önce siparişi verilenler olduğu cevabı veriliyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Stokçuluk mu? İndirim var araç yok! ÖTV matrah düzenlemesi geldi: Vatandaş bayilere koştu ama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA