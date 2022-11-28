Stokçuluk mu? İndirim var araç yok! ÖTV matrah düzenlemesi geldi: Vatandaş bayilere koştu ama...

Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle bazı modellerde fiyatlar düştü. Sıfır otomobillerde oluşan indirimler sonrası vatandaşlar bayilere akın etti. Ancak bayilerde sıfır otomobil bulabilmek neredeyse imkansız. Bazı bayilerin ise otomobilleri stokladığı ifade edilirken, yılbaşında otomobil fiyatlarında yeni zam beklentisi oluştuğu öğrenildi.
MATRAH ALT LİMİTİ 120 BİN LİRADAN 184 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Otomobillerde ÖTV matrahlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi.
ARALIK VE OCAK AYI İÇİN GÜN VERİYORLAR
Bayiler vatandaşlara Aralık ve Ocak ayı için gün verirken; vatandaşlar ise Aralık ayında otomobillere zam geleceği endişesini yaşıyor.
OTOPARKLARDA SIFIR ARAÇLAR DURUYOR
Öte yandan bazı otomobil galerilerinin otoparklarında ise çok sayıda sıfır otomobil bulunduğu dikkat çekerken, bu araçların daha önce siparişi verilenler olduğu cevabı veriliyor.