Avrupa’nın havacılık devi artık Baykar’ın

Dünyanın en büyük SİHA şirketi olan Baykar, 140 yıllık geçmişe sahip İtalya'nın Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın aldı. Baykar küresel oyuncuların da katıldığı ihaleyi rakiplerini geride bırakarak kazandı. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı satışa onay verdi. Birkaç ay içinde devrin gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni satın almayla birlikte Baykar, Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artıracak. Dünyada motor üreten birkaç firmadan biri haline gelecek. İtalyan şirketin tarihi mirasını koruyarak, motor üretimi, bakımonarım kabiliyetini geliştirecek. Baykar'ın gelecek vizyonuyla şirketin İtalya'da sağladığı istihdamın büyümesi hedefleniyor. Yeni satın alma Baykar'ın savunma sanayisindeki kabiliyetlerini ileriki dönemde sivil havacılık alanına taşıyacağı bir sürecin başlangıcı olacak.

1884'TE KURULDU

Piaggio Aerospace, eski adıyla Piaggio Aero Industries, merkezi Liguria'daki Savona yakınlarındaki Villanova d'Albenga'da bulunan çok uluslu bir havacılık ve uzay üretim şirketi. Şirket 4 alanda üretim yapıyor. "Gökyüzünün Ferrari'si" olarak nitelenen P.180 Avanti iş jetleri, aerodinamik tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken bu uçaklar, hem ticari hem de özel kullanımlar için tercih ediliyor. İtalyan şirket, farklı hava araçlarına uygun, yüksek verimlilik sağlayan motor üretimiyle öne çıkıyor. Hava araçlarının operasyonel durumunu en üst düzeyde tutmak için kritik bakım hizmetleri sunuyor. Askeri ve sivil amaçlarla kullanılan özel hava araçları ve ekipmanları geliştiriyor.

İHA GELİŞTİRİYORDU

P.180 Avanti I şirketin iş jetleri içinde ilk modeli. 1986'da piyasaya sürüldü. Şirketin en ünlü eseri ise P.180 Avanti II serisi uçaklar oldu. Çift turboprop motorlu, yüksek hız ve yakıt verimliliği sunan bir iş jeti olan bu uçak küresel ölçekte başarı elde etti. İleri kanat tasarımıyla tamamen özgün bir şekle sahip olan Avanti, "Gökyüzünün Ferrari'si" olarak anılıyor. Pratt & Whitney üretimi 2 adet PT6A-66B turboprop motorla saatte 402 knot (750 km/s) hızla uçan P.180 Avanti, 2 bin 600 kilometrenin üzerinde uçuş menziline sahip. Bu uçakların her biri yaklaşık 10 milyon dolara alıcı buluyor. Daha sonra üretilen P.180 Avanti EVO ise daha yüksek yakıt verimliliği, sessiz uçuş özellikleri ve modernizasyonu ile dikkat çekiyor. Piaggio Aerospace tarafından insansız hava aracı olarak geliştirilen P.1HH HammerHead projesi ise konsept aşamasında iptal edilerek üretim sürecine geçmedi.

2018'DE İFLAS ETMİŞTİ

İtalyan havacılık devi Piaggio Aero Industries, 1884 yılında Rinaldo Piaggio tarafından kurulmuştu. Uçak tasarımı, uçak motoru, üretimi ve bakımı konularında uzmanlaşan şirket, 1966 yılına dek Rinaldo Piaggio S.p.A. adıyla biliniyordu. Firma bu tarihten sonra Piaggio Aero ve Vespa olarak ikiye ayrıldı. Vespa, motorlu scooter üretimiyle yoluna devam etti. Yaşadığı mali zorluklar nedeniyle 2018 yılında iflas koruma başvurusunda bulunan firma, tarihi niteliği nedeniyle İtalyan hükümetince koruma altına alındı. O dönemde beş yılı kapsayan plan ortaya konulmuştu. Eylül 2015'te Mubadala Yatırım Şirketi şirkete finansman sağlamıştı.

PAZARIN YAKLAŞIK % 60'INA SAHİP

Baykar, dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini domine ediyor. En yakın Amerikalı rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar tek başına bu pazarın yaklaşık yüzde 60'ına sahip.

P.180 AVANTİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Aerodinamik ve itici pervane tasarımı.

Alçak yakıt tüketimi ve düşük operasyonel maliyet.

750 km/saat maksimum hız, 7.000 metre irtifaya çıkabilme.

Geniş ve konforlu kabin.

YARIM MİLYAR EURO SİPARİŞİ VAR

Satın almanın mali detayları açıklanmadı. Şirket şu anda iki kuruluştan oluşuyor. Piaggio Aero ve Piaggio Aviation. Daha önce yapılan ihalelerde, Piaggio Havacılık ve Uzay'ın yaklaşık 556 milyon euro değerinde bir siparişi olduğu açıklanmıştı.

ÜÇ FİRMA ARASINDAN İPİ GÖĞÜSLEDİ

Piaggio'nun daha önce üç kez ihaleye çıkacağı açıklanmış ancak sürekli ertelenmişti. Geçtiğimiz sene sonunda 13 firma şirketi incelemek için izin almıştı. Son ihalede ise Baykar'a karşı iki firma teklifte bulundu. Bu firmalar da alanında küresel oyuncular. Ancak adları açıklanmadı.

BAYKAR'IN KÜRESEL LİGE ERİŞTİĞİ SEVİYEYİ GÖSTERİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "140 yıllık İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in milli gururumuz Baykar tarafından alınması, Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin de göstergesi. Bu işbirliği, aynı zamanda Türkiye-İtalya dostluk bağlarının ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de hizmet edecektir. Hayırlı olsun" dedi.

TÜRK HAVACILIĞININ GÜCÜNÜ AVRUPA'YA TAŞIYORUZ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Baykar olarak 140 yıllık köklü bir mirasa sahip Piaggio Aerospace'i bünyemize katarak Türk havacılık sanayisinin gücünü Avrupa'ya taşıyoruz. Bu stratejik adımla üretim kapasitemizi güçlendirirken tarihi bir markayı geleceğe taşımanın sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi