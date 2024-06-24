Su verimliliğinden her sektör sorumlu olacak

Su verimliliği seferberliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rehber ile her sektör su verimliliğinden sorumlu olacak. Türkiye, Akdeniz iklim kuşağında yer almasıyla iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'de yıllık kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp iken, yıllar içinde iklim değişikliğine bağlı olarak su miktarında yaşanabilecek değişimlerle su kaynaklarının 2030'a kadar yüzde 20 azalabileceği öngörülüyor. Su verimliliğinin ülke çapında sağlanabilmesi için suyun en çok kullanıldığı sektörler için, "Su Verimliliği Yönetmeliği Taslağı"nı hazırlanmıştı.İlgili kurum ve kuruluşların görüşüne de açılan taslakta, su verimliliği seferberliği okullardan öğrenci yurtlarına, AVM'lerden havalimanlarına kadar birçok yer suyun korunmasından sorumlu tutulacak. Sürdürülebilir su yönetiminin sağlanabilmesi için tüm sektörlerde su verimliliği sağlayan tekniklerin ve teknolojilerin kullanılması yaygınlaştırılacak. Havalimanları, AVM'ler, eğitim kurumları ve yurtlar, sağlık kuruluşları, konaklamalı turizm işletmeleri, illerdeki tren ve otobüs terminalleri, organize sanayi bölgeleri (OSB) ile sanayi siteleri ve serbest bölgeler, su verimliliği sistemlerini kuracak.Bunun yanında kent genelinde kentsel, endüstriyel ve tarımsal su verimliliği hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak 5 yıllık "Su verimliliği il planları" hazırlanacak. Bu kapsamda içme suyu kayıplarının azaltılması, bina ve yerleşkelerde su verimliliğinin sağlanması ve alternatif su kaynaklarının kullanımına ilişkin tedbirler uygulanacak. Su verimliliği sistemi kurmakla yükümlü olanlara mavi, yeşil ve turkuvaz olmak üzere üç seviyede belge düzenlenecek. Sistemi kurmakla yükümlü olanlarla birlikte, gönüllülük esasıyla sistemi kuranlar, mavi su verimlilik belgesine sahip olabilmeleri için verimlilik birimi kurup, belirlenen hedeflere ulaşmak için planlama yapacak. Bu doğrultuda su verimli ekipmanları kullanacak.