Şubatta 44.4 milyarlık yatırıma teşvik

Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı'nın şubat
ayına ilişkin yatırım
teşvik belgesi listesi
Resmi Gazete'de
yayımlandı. Şubat
ayında 1.183 yatırım
teşvik belgesi düzenlenirken,
belge alan
projelerin yatırım
tutarı ise 44 milyar
411 milyon lira olarak
belirlendi. 2022
yılının aynı dönemine
kıyasla toplam
yatırım tutarı 2.5 kat
arttı. Yatırımların
hayata geçmesiyle
birlikte 20 bin 521
kişinin de istihdam
edilmesi sağlanacak.
Şubat ayında yatırım
teşvik belgesine
tamamlama vizesi
verilen proje sayısı
ise 259 oldu. Yatırım
tutarı 3.96 milyar
lira olarak açıklandı.