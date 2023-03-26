Şubatta 44.4 milyarlık yatırıma teşvik

Sanayive TeknolojiBakanlığı'nın şubatayına ilişkin yatırımteşvik belgesi listesiResmi Gazete'deyayımlandı. Şubatayında 1.183 yatırımteşvik belgesi düzenlenirken,belge alanprojelerin yatırımtutarı ise 44 milyar411 milyon lira olarakbelirlendi. 2022yılının aynı döneminekıyasla toplamyatırım tutarı 2.5 katarttı. Yatırımlarınhayata geçmesiylebirlikte 20 bin 521kişinin de istihdamedilmesi sağlanacak.Şubat ayında yatırımteşvik belgesinetamamlama vizesiverilen proje sayısıise 259 oldu. Yatırımtutarı 3.96 milyarlira olarak açıklandı.