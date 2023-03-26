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Giriş Tarihi: 27.3.2023

Şubatta 44.4 milyarlık yatırıma teşvik

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Şubatta 44.4 milyarlık yatırıma teşvik
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın şubat ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Şubat ayında 1.183 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, belge alan projelerin yatırım tutarı ise 44 milyar 411 milyon lira olarak belirlendi. 2022 yılının aynı dönemine kıyasla toplam yatırım tutarı 2.5 kat arttı. Yatırımların hayata geçmesiyle birlikte 20 bin 521 kişinin de istihdam edilmesi sağlanacak. Şubat ayında yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilen proje sayısı ise 259 oldu. Yatırım tutarı 3.96 milyar lira olarak açıklandı.
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Şubatta 44.4 milyarlık yatırıma teşvik
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