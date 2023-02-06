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Giriş Tarihi: 6.2.2023 12:38 Son Güncelleme: 6.2.2023 12:40

SunExpress arama kurtarma ekiplerini ücretsiz taşıyacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.4 şiddetindeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarını katılacak olan ekiplerini SunExpress ücretsiz taşıyacağını açıkladı.

DHA
SunExpress arama kurtarma ekiplerini ücretsiz taşıyacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremle ilgili Sunexpress sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunuldu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından havayolu şirketi yaptığı paylaşımda, "SunExpress olarak, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini mümkün olan en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırmak için özel uçuşlar planladık. Ayrıca, Türkiye'de yurt içi uçuş gerçekleştirdiğimiz tüm destinasyonlarımızdan bölgeye gönderilecek yardımları ücretsiz olarak taşıyacağız" açıklamasında bulundu.

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SunExpress arama kurtarma ekiplerini ücretsiz taşıyacak
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