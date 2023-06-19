SunExpress hizmet ihracatında ilk 3 şirket arasında yer aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, TİM tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi. Şirket, 2022 yılında Türkiye genelinde hizmet ihracatına en fazla katkı sağlayan ilk 3 işletme arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşen törende SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu ödülü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan aldı.

SunExpress, geçen yıl yaklaşık 11 milyon yolcu taşıyarak bir rekora imza atmış, ayrıca Skytrax tarafından gerçekleştirilen küresel yolcu anketinde "Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu" seçilmişti.

"BU YIL UÇUŞ AĞIMIZA 26 YENİ ROTA EKLEDİK"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, bu değerli ödülü SunExpress adına almaktan gurur duyduğunu bildirdi.

Eminoğlu, "Türkiye'nin turizm elçisi olarak ülkemizi başarıyla temsil etmeye ve ekonomimiz için değer yaratmaya devam ediyoruz. Bu yıl uçuş ağımıza 26 yeni rota ekledik ve 12 milyondan fazla yolcu taşıyarak 2023 yılında da yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.