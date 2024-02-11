SUV segmentinde hedef büyüttü

2023 yılında Türkiye pazarına giren Çinli Chery, SUV segmentindeki iddiasını artırıyor. Marka, SUV segmentindeki modelleri TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO'nun yeni Avantgarde versiyonlarını Türkiye pazarına sundu. Yeni nesil bilgi- eğlence sistemine sahip kokpitiyle öne çıkan yeni modeller, artırılan akıllı sürüş sistemleri ve yenilenen tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Avantgarde donanımlı yeni model versiyonları, 24.6 inçlik yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle yepyeni bir sürüş deneyimi vadediyor. Müşterilerinin taleplerini, öneri ve beklentilerini dinleyerek mevcut araçlarının yeni model ve versiyonlarını geliştirip pazara sunduklarını vurgulayan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, kısa sürede toplam otomobil satışlarındaki sıralamada ilk 10 içinde yer aldıklarını söyledi. Turan, "Geçen yıl OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modellerimizle ilk 10'a girerken, SUV pazarında en çok tercih edilen dördüncü marka olmayı başardık. Chery olarak C-SUV segmentinde 3'üncü sırada ve D-SUV segmentinde lider konuma ulaştık. Ve bizim için ne büyük bir gurur ki 40 binden fazla müşterimizin beğenisini kazandık" dedi.