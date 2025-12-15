Talep daralması Volkswagen’i vurdu! 88 yıllık tarihinde ilk

ABD gümrük vergilerinin küresel piyasalarda yaşattığı baskı ve güçlü alıcıların taleplerinde yaşanan düşüşle Volkswagen, Almanya'nın Dresden kentindeki üretim tesisinde araç imalatını durdurma kararı aldı. Bu gelişme dev şirketin 88 yıllık tarihinde bir ilk olarak kaydedildi. Şirketin yaklaşık 160 milyar Euro'luk yatırım planının yeniden değerlendirildiği de öğrenildi.

AZALAN TALEP ETKİLİ OLDU

Volkswagen, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere Almanya, Dresden'deki üretim tesisinde araç imalatını durduracak. Bu adım, şirketin 88 yıllık tarihinde Almanya topraklarındaki ilk üretim kapanışı olarak kayıtlara geçti. Şirket, özellikle Çin pazarındaki zayıf seyir, Avrupa'da azalan talep ve ABD'deki gümrük vergilerinin Amerika satışları üzerindeki baskısı nedeniyle ciddi nakit akışı sıkıntılarıyla mücadele ediyor.

160 MİLYAR AVROLUK YATIRIM PLANI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Şirketin gelecek beş yıl için planladığı 160 milyar Euro'luk yatırım bütçesinin de sıkıntıya düştüğü öğrenildi. Benzinli motorlu araçların piyasada tahmin edilenden daha uzun süre varlığını sürdüreceği beklentisi, şirketin yatırım stratejilerine ek bir maliyet yükü getiriyor.

Şirketin yatırım bütçelerinde yıldan yıla gözlenen daralmalar dikkat çekiyor. 2023-2027 dönemi için tutar daha önce 180 milyar Euro olarak açıklanmıştı.

Volkswagen Finans Direktörü Arno Antlitz, daha önceki tahminlerde 2025 yılı için sıfıra yakın öngörülen net nakit akışının hafif pozitif gerçekleşebileceğini dile getirmişti. Ancak mali çevrelerdeki analistler, şirketin üzerindeki mali baskının 2026 yılında da devam edeceği yönündeki görüşlerini koruyor.