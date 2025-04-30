Talep dezenflasyonu etkilerse gereken önlemleri alırız

TCMB'nin Genel Kurul toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, talep göstergelerini yakından izlediklerini, talebin dezenflasyonu olumsuz etkilemeye başlaması halinde gerekli önlemleri alacaklarını belirtti. 2025 yılının ilk çeyreginde göstergelerin yurtiçi talebin ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üstünde seyrettiğine işaret ettiğini belirten Karahan, şu ifadeleri kullandı: "Para politikası duruşumuzu dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak şeklide belirliyoruz. Piyasa kuralları içerisinde tüm politika araçlarını kullanmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Para politikası adımlarını oynaklığa karşı proaktif bir şekilde belirleyeceğiz. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz."