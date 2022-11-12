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Giriş Tarihi: 12.11.2022 16:33

Tarih belli oldu! 2023 Türkiye'nin göklerdeki miladı olacak: MMU yeni bir sayfa açacak

Tarih belli oldu! 2023 Türkiye’nin göklerdeki miladı olacak: MMU yeni bir sayfa açacak

Havacılık ve uzay alanında yerli ve milli teknolojiler tasarlayan ve üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), çevikliği, gücü ve yüksek hayatta kalma kabiliyeti ile Milli Maharip Uçağı'nı (MMU) üretim hattından indirip 2023'te göklerle buluşturacak.

Savunma sanayisi geleceğin harp ortamına ülkeyi hazırlamaya devam ediyor. Bayraktar Kızılelma'nın 2023'te ilk uçuşu yapması beklenirken bir haber de TUSAŞ'tan geldi. TUSAŞ'ın insansız savaş uçağının da üretim hattında olduğu ve 2023'te ilk uçuşunu yapacağı açıklandı.

TÜRKİYE'NİN GÖKLERDEKİ MİLADI: 2023

Türkiye insansız uçuş sistemlerinde ikili devrime hazırlanıyor. 2023 yılında milli muharip uçağı hangardan çıkarılarak Türkiye'nin iki insansız savaş uçağı da ilk uçuşlarını yapacak.

ÜRETİM AŞAMASINDA

BAYKAR'ın ürettiği Kızılelma Muharip İnsansız Savaş Uçuş Sistemi dünyanın dikkatini çekerken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ismail Demir, TUSAŞ'ın insansız savaş uçağının da üretim aşamasında olduğunu bildirdi.

İLK UÇUŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Uzmanlar tarafından harp tarihinde yeni bir sayfa açacağı ifade edilen Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşunu 2023'te yapacak.

ÖZELLİKLERİ

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi'nde kazandırılan kabiliyetler:

  • 35 bin fit operasyonel irtifa
  • 5 saat havada kalış süresi
  • 6 bin kg maksimum kalkış ağırlığı
  • 1500 kg faydalı yük taşıma
  • Otomatik iniş ve kalkış kabiliyeti
  • Radarda düşük görünürlük
  • Yüksek manevra kabiliyeti
  • Görüş hattı ve ötesinde haberleşme
  • Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti
  • Milli radar sistemi ile yüksek farkındalık
  • Havaya karşı hava - karaya karşı hava savaşlarında hava hakimiyeti
  • Hassas ve tam ateşleme
  • Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili
  • Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş
  • Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü

Daha önce ANKA ve AKSUNGUR İHA'larla insansız uçuş sistemlerindeki başarısını birçok sahada kanıtlayan TUSAŞ'ın insansız savaş uçağı henüz görücüye çıkmasa da 2023'te ilk uçuşunu yapacak.

Büyük bir gizlilikle yürütülen projede donanımdan teknik kapasitesine kadar bir savaş uçağının özelliklerine sahip olan TUSAŞ İnsansız Savaş Uçağı, F-16 mühimmatını da taşıyabilecek.

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Tarih belli oldu! 2023 Türkiye'nin göklerdeki miladı olacak: MMU yeni bir sayfa açacak
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