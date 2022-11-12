Tarih belli oldu! 2023 Türkiye’nin göklerdeki miladı olacak: MMU yeni bir sayfa açacak

Savunma sanayisi geleceğin harp ortamına ülkeyi hazırlamaya devam ediyor. Bayraktar Kızılelma'nın 2023'te ilk uçuşu yapması beklenirken bir haber de TUSAŞ'tan geldi. TUSAŞ'ın insansız savaş uçağının da üretim hattında olduğu ve 2023'te ilk uçuşunu yapacağı açıklandı.
TÜRKİYE'NİN GÖKLERDEKİ MİLADI: 2023
Türkiye insansız uçuş sistemlerinde ikili devrime hazırlanıyor. 2023 yılında milli muharip uçağı hangardan çıkarılarak Türkiye'nin iki insansız savaş uçağı da ilk uçuşlarını yapacak.
İLK UÇUŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Uzmanlar tarafından harp tarihinde yeni bir sayfa açacağı ifade edilen Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşunu 2023'te yapacak.
ÖZELLİKLERİ
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi'nde kazandırılan kabiliyetler:
Daha önce ANKA ve AKSUNGUR İHA'larla insansız uçuş sistemlerindeki başarısını birçok sahada kanıtlayan TUSAŞ'ın insansız savaş uçağı henüz görücüye çıkmasa da 2023'te ilk uçuşunu yapacak.
Büyük bir gizlilikle yürütülen projede donanımdan teknik kapasitesine kadar bir savaş uçağının özelliklerine sahip olan TUSAŞ İnsansız Savaş Uçağı, F-16 mühimmatını da taşıyabilecek.