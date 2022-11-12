Tarih belli oldu! 2023 Türkiye’nin göklerdeki miladı olacak: MMU yeni bir sayfa açacak

ÖZELLİKLERİ

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi'nde kazandırılan kabiliyetler: