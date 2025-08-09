Tarihi Avanos Köprüsü restore edilerek hizmete açıldı

"RESTORASYONLARINI TAMAMLAYARAK KÜLTÜR MİRASIMIZA KAZANDIRDIĞIMIZ TARİHİ KÖPRÜLERİN SAYISI 509'A ULAŞTI"

Kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin, yok olmaya mahkûm olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu yaklaşımla, tarihi değer taşıyan yapılarımızı koruyup kollayarak, restore ederek, yeniden ayağa kaldırmak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizim önceliğimizdir. Böylelikle, tarihimize olan vefa borcumuzu öderken, bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Söz konusu çalışmaların, aynı zamanda turizmden ekonomiye, sosyal hayattan kültürel zenginliğe kadar pek çok alanda Türkiye'ye katkı sağlayan önemli adımlar olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi köprülerimizde restorasyon çalışmaları yaptık. Tarihi Hıdırlık Köprüsü, Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Kastamonu'daki Taşköprü, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Diyarbakır Ongözlü Köprü, Ani Köprüsü bunlardan yalnızca birkaçı. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 509'a ulaştı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Tarihi Avanos Köprüsü de bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri oldu."