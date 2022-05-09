Tarım gıda ve içecek sektöründen 22,9 milyar dolarlık ihracat

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'ndan (TGDF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli verileri paylaşıldı. Paneldeki verilere 1 ile 24 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29. ve 35. fasıllardan seçili ürünler dahil edildi.

Buna göre, sektördeki ihracat 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 22,9 milyar dolar, ithalat yüzde 22 artarak 17,2 milyar dolar oldu. İhracat, yıla yavaş bir giriş yaptıktan sonra toparlandı ve yılın devamını güçlü artışlarla geçirdi. İthalat ise yıla belirgin artışlarla başladıktan sonra yılın devamında yavaşladı.

2021 yılında sektörün dış ticaret fazlası, önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 5,76 milyar dolar oldu. 2021 yılı, ihracatın ve ithalatın yüzde 20'nin üzerinde artışlarla tamamladığı bir yıl olarak kayda geçti. Birim ihracat değeri 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 artarak 1.097 dolar/ton, birim ithalat değeri yüzde 28,2 artarak 606 dolar/ton olarak gerçekleşti.

Rapora göre, 2021 yılında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla 1,3 milyar dolarla fındık içi, 1,1 milyar dolarla un, yaklaşık 800 milyon dolarla makarna, yaklaşık 700'er milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı ve ambalajlı fındık olurken, bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 20'sini oluşturdu.

En çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla 2,3 milyar dolarla buğday, 1,5 milyar dolarla soya fasulyesi, 1,1 milyar dolarla ham ayçiçeği yağı, yaklaşık 600'ar milyon dolarla palm yağı ve arpa oldu. Bu 5 kalem, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 35,5'ini, 3'te 1'inden fazlasını oluşturdu. Bu da ithalatın, ihracata kıyasla daha az üründe yoğunlaștığını gösterdi.