Tarım Kredi 2023’te 5 milyar liralık yatırım hedefliyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ayçiçek yağı ve zeytinyağı ile et ve süt ürünleri sektörlerinde Türkiye'nin en önemli oyuncularından olmayı hedeflediklerini belirterek, bu yılki toplam yatırım tutarlarının 2.5 milyar liraya ulaştığını, gelecek yıl da ilave 5 milyar liralık yatırım yapacaklarını söyledi. Aynes Gıda'nın Tarım Kredi tarafından satın alınmasının yöredeki süt üreticilerini de sevindirdiğini kaydeden Aydın, "Şu anda tesis kapasite kullanımı günlük 400 tona düşmüş durumdadır. Biz bu rakamı en kısa zamanda günlük 1000 ton seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Özetle süt üretenlerin sütünü uygun fiyatla almış olacağız ve ödemelerini zamanında yapacağız" dedi.Ayçiçek yağı ve zeytinyağı sektöründe de ciddi bir oyuncu olmayı düşündüklerini belirten Aydın, şu değerlendirmede bulundu: "Tarım Kredi Yağ Sanayi adı altında yeni bir şirket kurduk. Bu şirketimiz ile Trakya'da konuşlanıyoruz. Mevcut durumda birkaç tane küçük çaplı tesisimiz bulunuyor ancak bunların bir bölümünü yenileyeceğiz. Ayçiçek yağı ve zeytinyağında yeni fırsatları kollayarak kurulu tesis satın alma ya da yeni yatırım yaparak kapasitemizi artırma yoluna gideceğiz. 1.5 yıl içerisinde yağ sektöründe Türkiye'nin ciddi oyuncularından biri olacağız." Hüseyin Aydın, TK Market için yıl sonuna kadar yaklaşık 1.200 kişinin daha istihdam edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.