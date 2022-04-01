Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz





Aynı kalite ve standarttaki her üründe piyasadan yaklaşık yüzde 8-10 arası daha ucuz olduklarını anlatan Yıldırım, "Ramazan kumanyasını 169 liraya hazırladık. En güçlü en kaliteli Ramazan kumanyası bizde. Ayrıca hayırseverler için KoopKart uygulamamız var. Vatandaşlarımız isterlerse 150-250-500 veya kaç liralık KoopKart istiyorlarsa alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirler" dedi.