Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Valiliğini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bazı programlara katılmak üzere geldiği kentte, kars Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kirişci, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile bir süre görüştü.

Bakan Kirişci, daha sonra il protokolü ile basına kapalı toplantı yaptı.