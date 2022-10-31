Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü'nün bütçe ve Sayıştay raporları ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Sayıştay Raporu da görüşülecek.

CHP milletvekilleri, toplantı başında ellerindeki dövizleri basın mensuplarına göstererek, iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sunumuna başladı.