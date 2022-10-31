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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:29

Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA
Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü'nün bütçe ve Sayıştay raporları ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Sayıştay Raporu da görüşülecek.

CHP milletvekilleri, toplantı başında ellerindeki dövizleri basın mensuplarına göstererek, iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sunumuna başladı.

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