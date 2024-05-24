Tarıma 785 milyon euro hibe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AB destekli kırsal kalkınma programı IPARD-3 ile yedi yıl boyunca verilecek toplam 785 milyon euro hibe ile tarım ve gıda sektörlerine yeni yatırımlar kazandıracaklarını ve kırsaldaki insanlara iş imkânları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Yumaklı, IPARD 3 Programının 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında ülke genelinde toplam bin 79 proje başvurusu yapıldığını kaydetti. Adana'da düzenlenen "IPARD-3 81 İlde" toplantısında konuşan Yumaklı, "IPARD ile ülkemiz ve Avrupa Birliği'nin eş finansmanıyla kırsalımıza önemli destekler sağlıyoruz. Bu desteklerle, teknolojik ve yenilikçi değişimler çerçevesinde, işletmelerini yeniden yapılandırmalarına katkı veriyoruz. Bu kapsamda 2016 yılında IPARD-1'i tamamlamıştık. IPARD-2'yi de depremden dolayı bu yıl sonunda tamamlayacağız. Bakanlığımız, 12 yılı aşkın bir süredir uyguladığı IPARD ile kırsaldaki girişimcilerimize 17 farklı sektörde yeni yatırım imkânları sundu. Bugüne kadar 25 bin 434 projeye, reel rakamlarla toplam 45.3 milyar lira hibe desteği verdik. Bu sayede ülkemizin tarım ve gıda sektörlerine 96 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldı. Bu yatırımlarla 102 bin istihdam sağlanmasına katkıda bulunduk" dedi.Kırsal kalkınma çalışmaları için yeni bir dönemi başlattıklarına işaret eden Yumaklı, "IPARD-3 ile vereceğimiz toplam 785 milyon euro hibe ile tarım ve gıda sektörlerimize yeni yatırımlar kazandırarak, kırsaldaki insanımıza iş imkânları oluşturmayı hedefliyoruz. Bu dönemin en büyük yeniliği, bugüne kadar 42 ilimizde kullandırdığımız bu destekleri, bundan böyle 81 ilimizde yatırımcılarımızla ve çiftçilerimizle buluşturacak olmamızdır" diye konuştu. IPARD-3 Programının 66 milyon euro bütçeli 1. Başvuru Çağrı ilanına mart ayı içerisinde çıkıldığını hatırlatan Yumaklı, bu çağrıya gelen başvuru sayısını da açıkladı. Yumaklı, IPARD 3 Programının 1. Başvuru Çağrı İlanı ile ülke genelinde 1.079 proje başvurusu yapıldığı bilgisini verdi.Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da, desteklerin 81 ile yayılmasında 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkili olduğunu söyledi. Landrut, "Türkiye'de depremin tarım sektörüne verdiği zararın 1.6 milyar dolar olduğu hesaplandı. Bu zararların büyük kısmı tarım altyapısı ve sulama sistemleri üzerinde oluştu. Bu desteklerde depremden etkilenen illere ayrıcalık yapılmasını bekliyoruz" dedi.