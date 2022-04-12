Tarımda 10 bin yıllık Hitit buğdayı dönemi

Türkiye'de tarım, teknoloji ve geleneksel tohumlarla yeni bir döneme giriyor. Birçok ilde kullanılmaya başlanan yerli tohumlar çok daha verim getirirken gıdada sağlık kalitesini de yükseltiyor. Bu kapsamda 'Hitit buğdayı' olarak anılan ve geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, coğrafi yer işaretli siyez buğdayının üretimini standartlaştırarak sürdürülebildiğini güvence altına almak amacıyla hayata geçirilen "Tohumdan Geleceğe Projesi" tamamlandı. Kastamonu İhsangazi Belediyesi'nin 1 milyon 147 bin lira bütçe ile 2020 yılında hazırladığı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 1 milyon lira tutarında destek sağlanan proje Anadolu'ya yayılacak. KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, 'Tohumdan Geleceğe Projesi' ile genetiği değiştirilmeden 10 bin yıl önceden bugüne gelen siyez buğdayının işlenerek un ve bulgur haline getirilmesi ve paketlenerek satışına yönelik tesis kurulumunun gerçekleştirildiğini söyledi. Projeden siyez tarımıyla uğraşan yaklaşık 150 çiftçinin yanı sıra siyez unu üretim tesisleri, siyez bulguru üretim tesisleri, siyez ürünleri paketleme tesisleri, siyez kooperatifi işletmesi, siyez unundan simit, poğaça gibi unlu mamullerin üretimini yapan tesislerin yararlandığını anlatan Genç, kadın istihdamının artırılması için de ilçede 13 kadın tarafından siyez ürünleri yapmak ve satmak için kooperatif kurulduğuna işaret etti. Genç, proje ile siyez buğdayının katma değerini artırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Kastamonu'da özellikle İhsangazi ilçesinde siyez buğdayın tarımı ve üretimi yapılmaktadır. Mevcut ürünümüzün çoğunluğu buğday veya bulgur şeklinde paketlenerek satışa veriliyordu. Burada katma değerin ilçede kalması, hem istihdamın hem de ilçe ekonomisinin güçlendirilmesi anlamında bu projemiz oldukça önemlidir. Proje kapsamında yapılan tesislerle siyez buğdayının nihai ürün haline getirilmesi ile katma değeri yükselecektir."