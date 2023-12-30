Tarımda “teknoloji hasadı” başlıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin iştiraki olan TARNET'in araştırmasına göre iOS ya da Android işletim sistemine sahip akıllı telefon modellerine yüklenebilen Tarlam Cepte ve Gübre Takip Sistemi gibi uygulamalar sayesinde tarımsal destek programı ve ürün bazlı yetiştiricilik önerilerini alabilir, yıllık kuraklık ve risk raporlarını takip edebilir, traktör kullanımı ve ilaçlama saati uygulamalarını öğrenebiliyorsunuz. Uydu destekli ürün sağlığı takibi de yine akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla elde edilebilecek veriler arasında yer alıyor. Diğer yandan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un da tarımla uğraşanlar için özel olarak sunduğu bulut tabanlı hizmetler ve çeşitli uygulamalar da bulunuyor.Hidroponik yetiştiricilik olarak da bilinen topraksız tarım, taş yünü, volkanik kaya, perit, kokopit ve su gibi farklı malzemeler kullanılarak toprak kaynaklı dezavantajları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Daha hijyenik ve daha lezzetli mahsuller elde edilmesini sağlayan topraksız tarım, aynı zamanda ilaçlama, gübreleme ve aşırı sulama gibi ekstra zaman, efor ve maliyet kaybı yaratabilen aşamaları minimuma indiriyor. Zaman içinde azalabilen toprak verimi gibi olumsuzlukları da ortadan kaldıran bu yenilikçi tarım türü, ülkemizde Afyon, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da uygulanıyor.Traktör, biçerdöver, pulluk ve diğer zirai araçlar, günümüzde giderek daha büyük, daha ağır ve daha akıllı makinelere dönüşüyor. Çiftçinin üzerinden iş yükünü alarak hasadı artırırken çevreyi de koruyan dijital tarım makineleri, oldukça hassas ölçümlerle ekip biçme işlemi yapabiliyor. Örneğin yeni nesil pulluklar, sahip oldukları antenler sayesinde tarlayı tamamen doğru sınırlar içinde işler. Benzer şekilde bilgisayar destekli uzaktan yönlendirme sistemiyle çalışan tarım makineleri, geceleri dahi arazilerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Türkiye'de toprağın genellikle yüksek pH değerine sahip olması, bitkilerin ihtiyaç duydukları mineralleri almasını zorlaştırabiliyor. Bu noktada devreye giren nanoteknoloji, akıllı gübre ile gübre israfını önlerken ekili alanlardan da maksimum verim alınmasını sağlıyor.