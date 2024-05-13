Tarımda teknoloji ve yapay zekâ çağı

Artan dünya nüfusu, iklim değişikliği, tarımdaki işgücünün yaşlanması gibi faktörler, daha az kaynakla daha fazla tarımsal üretim gerçekleştirmeyi zorunlu kılıyor. Tarla ve çiftliklerde yakın zamanda daha sık karşılaşacağımız insansız hava araçları, drone'lar, sürücüsüz traktörler gibi otonom tarım araçları, üreticinin üzerindeki yükü azaltarak tarımda daha verimli bir yaklaşım sunuyor.Birçok tarım ekipman ve makine üreticisi teknolojiye yoğunlaşarak, drone operasyonları, otonom traktörler, robotik biçerdöverler, otomatik sulama ve ekim robotları geliştirmek için yazılımlar üzerinde çalışıyor. Bu teknolojiler nispeten yeni olmasına rağmen, artık tüm sektörün otonom süreçleri benimsediği görülüyor. Ümit verici bu gelişmeler doğrultusunda, tarımın yakın gelecekte büyük ölçüde insansız hale geleceği ve otonom ekipmanlar sayesinde üreticilerin yüksek verim imkânlarına kavuşacağı öngörülüyor.Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli üretimin planlanması, bitkisel üretimde fiyat değişimlerinin kontrol altına alınması ve orman yangınlarıyla mücadele gibi pek çok alanda yapay zekâ kullanımının artırılması çalışmalarına hız verdi. Bakanlık, çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesi ile arz talep dengesini gözeten, verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması ile çiftçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik programlar yürütüyor.Bu programlar kapsamında, tarım teknolojileri ve bilgi sistemleri alanında çalışmalar yapılıyor. Buna göre, modern makine kullanımını özendirecek, ortak makine kullanımını yaygınlaştıracak ve üretim planlamasına katkı sağlayacak yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi planlanıyor. Bu sayede, üretim planlaması ve uygulamasında yapay zekâ ve coğrafi görüntüleme sistemlerinden faydalanılacak teknolojik çalışmalar hız kazanacak.Bakanlık, orman alanlarında da yapay zekâ kullanımının artışına yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, yapay zekâ ile çalışan akıllı kuleler geliştirildi. Bu kuleler, 7 gün 24 saat bulundukları sahayı tarıyor ve sensörlerine takılan ısı farklılıklarını anında merkeze bildiriyor. Orman yangınlarına müdahalede etkin role sahip Karar Destek Sistemi de yapay zeka ile yönetiliyor. Sistemde merkezdeki tüm bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapay zekâ marifetiyle yapılıyor. Karar Destek Sistemi, Türkiye genelindeki orman ve arazilerin yapısı, ekiplerin konumu ile meteorolojik verileri bünyesinde anlık işliyor. Ekipleri olay anında bilgilendiren sistem, yönlendirilecek ekiplerin sayısı, yönleri, su takviyesi yapacakları yerler ve gerekli ekipmanlar konularında uyarıda bulunuyor.