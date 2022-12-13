Tarımın ihracatçı kadınları

Türkiye'de kadın ihracatçı sayısının artması ve kadınların iş dünyasında daha etkin olması amacıyla İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından "İhracata Değer Katan Kadınlar Platformu" etkinliği düzenlendi. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Taycı, kadınların iş hayatına ve ihracata daha fazla dahil olabilmeleri adına böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade etti. Taycı, "Kadınlarımızın çok başarılı işlere imza attığını ve daha güzel yerlere geldiğini, onların daha fazla değer yarattığını görmek bizlere çok büyük gurur ve onur veriyor." dedi.Kadın ihracatçı ve girişimci sayısını artırmak, iş dünyasında kadın istihdamını geliştirmek için adım atan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yerleşkesinde "İhracata Değer Katan Kadınlar Platformu" etkinliği düzenledi. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; yönetim olarak Türkiye'nin girişimci kadınlarının iş hayatlarında sürdürülebilir başarı hikayelerini yazmalarına destek olmak, kadın girişimcileri ihracat yapmaya teşvik etmek ve emeklerini katma değere dönüştürmek, girişimci kadınlarının iş hayatlarında sürdürülebilir başarı hikayelerini yazmalarına destek olmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. İHBİR bünyesinde oluşturulan "İhracata Değer Katan Kadınlar Platformu" kapsamında ihracata ilk adımını atan girişimci kadınlara; iş dünyasının başarılı kadın girişimcileri, bilgi ve deneyimlerini düzenlenen etkinlikte paylaştı.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, kadınların iş hayatına daha fazla dahil olmaları adına böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade etti. Taycı, "Türkiye'nin birçok yerinde; çok güzel ürünleri, projeleri, fikirleri olan başarılı iş kadınlarıyla karşılaşıyoruz. Ama bir takım imkansızlık ve yetersizliklerden dolayı ihracat pazarlarına açılamayan, nasıl başlaması gerektiği konusunda endişeleri olan birçok değerli hanımefendi ile karşılaştım. Düzenlediğimiz bu etkinlikle, iş dünyasında değerli başarılar elde etmiş kadınların tecrübelerinin dinlenmesini istedik. Kadınların, kadınlardan çok etkilendiklerini bildiğimiz için panelistlerimiz olarak hem ihracatta hem de iş dünyasında önemli başarılar sağlamış kadınları tercih ettik. Başarı hikayelerinden ilham alıp, kendilerine bir yol haritası çizsinler istedik. Kadınlarımızı ihracatta ve ekonominin içerisinde biraz daha yukarıya taşıyabilmek için neler yapabileceğimizi istişare etmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı. Bunun bir başlangıç olduğunu, benzeri organizasyonların devam edeceğini duyuran Taycı, "Kadınlarımızın çok daha başarılı işlere imza attığını ve daha güzel yerlere geldiğini görmek, onların daha fazla değer yarattığını görmek bizlere çok büyük gurur ve onur veriyor. Kadınlarımız için bizler elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." dedi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Irak'a 2023'te 16 milyar dolar ihracat yapmayı ve en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında bu ülkenin ikinci sıraya yükselmesini hedeflediklerini söyledi. Acar özellikle tarım ve gıda ürünlerinde büyük fırsat var" dedi. Acar, Türkiye-Irak ilişkilerinin çok güzel ilerlediğini, bu ülkeye yapılan ihracatın her geçen gün arttığını belirtti. Acar, bu yılın 11 ayında Irak'a 12 milyar 604 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bilgisini verdi.