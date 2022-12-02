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Giriş Tarihi: 2.12.2022 15:51 Son Güncelleme: 2.12.2022 15:56

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 48 milyon 143 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

AA
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "48 milyon 143 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, hayvan genetik kaynakları koruma desteğinin 32 milyon 585 bin 20 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin de 15 milyon 557 bin 980 lira olduğu kaydedildi.

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Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
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