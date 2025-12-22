Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,04, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,66 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 32,3 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,12, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,57 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 34,79, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 27,19 arttı.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Ekimde yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 18,91 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 20,98 ile bina bakım masrafları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 64,33 ile veteriner harcamaları, yüzde 47,39 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük ve 5 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Ekimde bir önceki aya göre, artışın az gerçekleştiği alt gruplar yüzde 0,09 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 0,27 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grupların yüzde 5,61 ile veteriner harcamaları, yüzde 4,71 ile tohum ve dikim materyali olduğu belirlendi.