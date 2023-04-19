Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 69,99 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 114,79 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,97, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,92 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,77, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 87,00 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 37,34 ile makine bakım masrafları ve yüzde 38,63 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 109,23 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 96,63 ile malzemeler oldu. Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 3,95 ile enerji ve yağlar ve yüzde 2,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,95 ile malzemeler ve yüzde 2,89 ile hayvan yemi oldu.