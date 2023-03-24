Tarımsal üretimin planlanması verimliliği artıracak

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal üretimin planlanmasıyla verimliliğin de artacağını belirterek, "Daha da önemlisi çiftçilerimizin hangi ürünü, ne kadar üreteceği önceden belirlenecek, böylece arz ve talepten kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilecek." ifadesini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, tarım ve orman alanlarında önemli düzenlemeleri kapsayan kanun değişikliği teklifinin yasalaşmasıyla tarım sektöründeki sıkıntıların geride kalacağını belirtti.

Düzenlemelerle özellikle üretimin planlanması noktasında son derece önemli bir adım atıldığına dikkati çeken Çelik, "Tarımsal üretimin planlanmasıyla 85 milyon nüfusumuzun gıda güvencesinin sağlanması yanında verimlilik de artırılacaktır. Daha da önemlisi çiftçilerimizin hangi ürünü, ne kadar üreteceği önceden belirlenecek, böylece arz ve talepten kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca yapılacak iyi bir üretim planlamasını sektörün önünün açacak önemli bir hamle olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sözleşmeli üretim ve boş kalan arazilerin üretime kazandırılması konularının da yasalaştığın işarete ederek, sözleşmeli üretimle çiftçilerin pazarlama sorunlarının ortadan kalkacağını ifade etti. Çelik, sözleşmeli üretim kapsamında küçükbaş hayvancılığa özel önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Politikalar belirlenirken ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak olmasının da çok önemli olduğunu belirten Çelik, düzenlemeler için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç'a teşekkür etti.