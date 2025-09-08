Tasarruf konusunda zerre tereddüt yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program'ın (OVP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanmasının ardından soruları yanıtladı. Şimşek, kamunun neredeyse bütün harcamalarının tasarruf tedbiri kapsamında olduğunu, bu konuda kararlı ilerlediklerine ve sonuç aldıklarına dikkati çekerek, "Bütün harcamaların bütçe içerisindeki payı, geçen sene önceki 10 yılın ortalaması olan yüzde 4.6'dan 3.1'e düştü. Tasarruf konusunda hem samimiyiz hem kararlıyız, zerre bir tereddüt yok" dedi. Yüksek enflasyonist ortamlarda, faiz giderlerine nominal olarak bakmanın doğru olmayacağına işaret eden Şimşek, milli gelire, bütçeye veya vergi gelirler-i ne oranına bakmanın doğru olacağını bildirdi. Program başlamadan önceki 2003-2022 döneminde, faiz giderlerinin milli gelire oranının yüzde 4.1 olduğunu hatırlatan Şimşek, "2025'te faiz giderlerinin milli gelire oranı yüzde 3.3. Gelecek sene 3.5'e çıkıyor. Türkiye, 90 milyarı doları deprem yaralarını sarmak için harcıyor. Bunun önemli bir kısmını borçlandık. Bunun faiz gideri olur" dedi.

ZENGİNLERDEN DAHA FAZLA VERGİ ALACAĞIZ

Vergide adalet ve etkinlik konusunun çok değerli bir alan olduğunu, birçok alanda istisnaları ya azalttıklarını ya da kaldırdıklarını belirten Mehmet Şimşek, "Özellikle kayıt dışı olup da kazanan kesimlerden, zenginlerden bu anlamda, yani kayıt dışı zenginlerden daha fazla vergi almak için mücadelemizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.