Tavuk Dünyası da listede!

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden bozulmuş ve değiştirilmiş ürünler ile ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen 41 marka ve ürünlerin listeye eklendiği bildirildi. Ünlü baharatçı Arifoğlu şirketinin ürettiği pul biberde domates çıktı. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birinde 'MİS YOĞURT' markası ile satışa sunulan ürününde tüketiciyi aldatmaya yönelik değerler içerdiği belirlendi. Bakanlık, yoğurdun besin değerleri tablosunda protein değerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ünlü zincir Tavuk Dünyası da denetimlere yakalandı. Umur Basım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ismiyle faaliyet gösteren Tavuk Dünyası'nın İstanbul Ümraniye'deki şubesine yapılan denetimde pul biber ürünlerinde domates bulunduğu anlaşıldı.

ŞİRKET KENDİNİ SAVUNDU

Tavuk Dünyası'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu pul biberler, restoranlarımızda müşterilerimize bireysel paketler halinde sunulan ek bir üründür ve ana yemeklerimizin hazırlanışında kullanılan malzemeler arasında yer almamaktadır. Domates içeriği, bir parti pul biber ile ilgilidir. Risk almamak adına ilgili ürünleri sahadan topladık" denildi.