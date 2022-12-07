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Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:22 Son Güncelleme: 7.12.2022 11:22

TBMM Genel Kurulu 2023 yılı bütçe görüşmelerine başladı

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri görüşmelerine başlandı.

AA
TBMM Genel Kurulu 2023 yılı bütçe görüşmelerine başladı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçeleriyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı bütçeleri de ele alınacak.

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TBMM Genel Kurulu 2023 yılı bütçe görüşmelerine başladı
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