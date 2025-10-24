TCMB’nin yıl sonu faiz kararı ne olacak? JPMorgan beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınan kararla politika faizi 100 baz puan düşürülerek yüzde 39.5'e indirildi.

Politika faizi 2 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 40'ın altına çekilirken, son 3 toplantıda 6.5 puanlık faiz indirimi yapan TCMB'nin Aralık ayında gerçekleştireceği yılın son toplantısında alacağı karar merak konusu oldu.

TCMB'NİN SON FAİZ KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası'nın 11 Aralık'ta yapacağı PPK toplantısı öncesinde JPMorgan beklentisini açıkladı. TCMB'nin aldığı indirim kararını hem kendi tahminleriyle hem de piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu vurgulayan JPMorgan, Aralık ayında 100 baz puanlık yeni bir indirim daha yapılmasını beklediğini açıkladı.

Banka bu doğrultuda 2025 yılında politika faizinin yüzde 38,5 seviyesinde tamamlanacağını tahmin ettiğini belirtti.

ABD Merkezli bankanın değerlendirmesinde, PPK'nın özellikle gıda fiyatlarındaki son gelişmelerin oluşturduğu risklere dikkat çekmesine rağmen, dezenflasyon sürecinin yılın son çeyreğinde devam edeceği yönünde bir duruş sergilediği vurgulandı.

2026 YILINDA FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

2026'da da faiz indirimlerinin kademeli şekilde devam edeceğini belirten JPMorgan, Merkez Bankası'nın her Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık indirim karaı alarak yılı yüzde 30,5 politika faiziyle tamamlayabileceğini öngördü.