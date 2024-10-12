Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için katılma payı alınmasına ilişkin düzenlemeyi içeren teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ilgili olarak, "Bu özellikle Savunma Sanayii Fonu'na destek amaçlı bir paket. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" dedi. Bu pakette ortaya konan tüm unsurların savunma sanayiini güçlendirmeye dönük olarak bu alandaki çalışmalara tahsis edileceğini söyleyen Yılmaz, "Çelik Kubbe projemizden diğer kritik teknolojilere kadar bu alandaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz" dedi. Yılmaz konuşmasında savunma sanayisinde karşılaştıkları tüm engellere, gizli-açık pek çok ambargoya rağmen nereden nereye gelindiğini ihracatçıların çok iyi bildiğine dikkati çekerek, "Yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere kadar düşürdük. İnsansız hava araçlarında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız. Savunma sanayii güvenlik için çok önemli. Güvenliğin olmadığı yerde ne demokrasi, ne temel hak ve hürriyetler, ne de kalkınma olur."Yılmaz, ihracatı geliştirmek, Türkiye'nin gurur kaynağı olan şirketleri teşvik etmek amacıyla başlatılan İnovaLİG programının bu sene 11'incisinin gerçekleştirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde yürütülen "Milli Teknoloji Hamlesi" yaklaşımıyla bugün ileri teknolojileri kendi imkân ve kabiliyetiyle geliştirip üretebilen bir noktaya ulaştıklarını anlatan Yılmaz, Türkiye'nin Küresel Yenilik Endeksi sıralamasında son 11 yılda 31 basamak yükseldiğini, üst orta gelir grubunda en yenilikçi üçüncü ülke olduğunu söyledi.Finansmana erişimin önemli bir başlık olduğunu, Türk Eximbank'ın ödenmiş sermayesini 35.7 milyar liraya çıkardıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Günlük reeskont kredi limitini 300 milyon liradan 4 milyar liraya yükselttik. Yani kredi limitlerinde son 1.5 yılda 13 katın üzerinde bir artış gerçekleşti. Bu yıl ihracatçılarımıza 410 milyar lira reeskont kredisi açıldı. İhracatçılarımızı ilave 66 milyar liralık bir maliyetten kurtardık. Eximbank geçen sene ihracatçılarımıza 42 milyar dolar destek sağladı. Bu yıl desteği 50 milyar dolara yükselttik."Ticaret Bakanı Ömer Bolat, inovasyon ve teknolojik dönüşümün üretim ve ihracat hedefleri için kilit öneme sahip araçlar olduğunu belirterek "Bu kapsamda 2012 yılından bu yana yüksek teknolojili ürün ihracatını iki katına çıkardığımızı, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatında ise 100 milyar dolar seviyesine yaklaştığımızı gururla ifade etmek isterim" dedi. Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü sağlayacak ve ihracat kapasitesini artıracak çalışmaları uygulamaya koyduklarına dikkati çeken Bolat, "Son 22 yılda mal ve hizmet ihracatımızı 7.5 katı artırdık. Eylül ayı itibarıyla son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız 261.6 milyar dolar ve hizmetler ihracatımızı 111.1 milyar dolar seviyesine çıkarmış bulunuyoruz" diye konuştu. Bolat, döviz yeterliliğinin çok büyük miktarda artış göstererek dış ticaret ve cari işlemler konusunda makro finansal istikrara ve makro ekonomik istikrara katkı veren bir konuma geldiğini dile getirdi. Bilişim sektöründe Türkiye'nin artık şampiyonlar liginde olduğunu ve yetişmiş insan gücünün arttığını belirten Ticaret Bakanı Bolat, yazılım ihracatının geçen yıl 3.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini anımsatarak, "2028 yılı hedefimiz ise 7 milyar dolardır" şeklinde konuştu.SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyada ezberlerin değiştiği, alışkanlıkların terk edildiği bir dönemin içinde olunduğunu belirterek, "Bu yeni döneme teknoloji üretme ve geliştirmede yapamazlar, başaramazlar diyenlere inat, artık kendi evlatlarının kabiliyetlerine, akıl ve alın terine güvenen bir Türkiye var. Afr-i ka'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya köprü kuran, yeni iş birlikleriyle geliştiren, oyun değiştiren bir Türkiye var artık. Nitelikli, genç ve üretken beşeri sermayesiyle, eşsiz ticari bağları ve lojistik imkanlarıyla yatırımcıların gözdesi bir Türkiye var. Kritik ve stratejik savunma teknolojilerine ulaşmak için el kapısında bekleyen bir Türkiye yok" diye konuştu. Bakan Kacır, İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nda gençlerin yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında özgün fikirlerinin ürün ve hizmete dönüşme serüveninin heyecanını deneyimlediğini ifade etti. Kacır, teknolojik dönüşüm rüzgârının tarihte hiç olmadığı kadar hızlı ve kuvvetli estiği bir dönemde olunduğunu ifade etti.Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise yüksek teknolojili ürün ihracatını 10 yılda 2 katına çıkardıklarını belirterek, "Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolara koşuyoruz" dedi. Küresel inovasyon liginde, son 12 yılda 74'üncülükten 37'nci sıraya çıktıklarını hatırlatan Gültepe, yüksek teknolojili ürün ihracatını 10 yılda 2 katına çıkardıklarını, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolara koştuklarını dile getirdi.