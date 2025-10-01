Teknoloji devleri kumar davasından kaçamıyor

ABD'de federal bir yargıç, teknoloji devleri Apple, Google ve Meta'nın yasa dışı kumar faaliyetlerini teşvik ettikleri iddiasıyla açılan davaların düşürülmesi taleplerini reddetti. Şirketler, kullanıcıların kumarhane tarzı uygulamalara bağımlı hale gelmesinden doğan sorumluluklara karşı İletişim Ahlaksızlık Yasası'nın 230. Bölümü kapsamında korunmaları gerektiğini savunuyordu. Ancak Yargıç Edward Davila, bu argümanı kabul etmedi. San Jose'deki federal mahkemede görülen davada, bazı eyalet yasalarını ihlal ettiği iddia edilen kısımlar reddedildi. Ancak yargıç, Kaliforniya dışındaki tüketici koruma yasaları kapsamında açılan toplu dava iddialarının tamamen reddedilmesi talebini geri çevirdi. Bu karar, Apple, Google ve Meta şirtetlerinin yasa dışı kumar içeriklerinden sorumluluklarının artabileceği anlamına geliyor. Davalar, kullanıcıların uygulamalar üzerinden bağımlılığa sürüklenerek teknoloji şirketlerine büyük kazanç sağlandığı iddialarını merkezine alıyor.