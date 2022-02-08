Teknoloji şirketi oldu globale açılıyor

Beş yılda 5 milyon kullanıcıya ulaşan Paribu, Türkiye'nin ilk bağımsız blokzincir projesini kurdu. CEO Yasin Oral, "Sadece bir kripto para alım satım platformu değil aynı zamanda kullanıcılara yarının dünyasını sunan bir teknoloji şirketiyiz. Bundan sonra daha fazla projeyle globalde yer alacağız" dedi.

Kripto para borsası olarak beş yaşına girdiniz. Bu sürede geldiğiniz noktayı özetler misiniz?

5 milyonun üzerinde kullanıcımız oldu. Günlük ortalama 600 milyon doları aşan işlem hacmine sahibiz. Paribu, sadece bir kripto para alım satım platformu değil aynı zamanda kullanıcılara yarının dünyasını sunan bir teknoloji şirketiyiz. Paribu platformuyla 7/24 kesintisiz kripto para işlemi ve TL yatırma çekme işlemi yapılabiliyor. Bunun yanı sıra yerli bir blokzincir ağı kuruyoruz.

Şirketin bu yıl büyüme grafiği nasıl olacak? Kullanıcı sayısı, işlem hacminde nasıl bir büyüme öngörüyorsunuz?

Bundan sonraki süreçte sadece Türkiye'de kullanıcı sayısı öngörmek kendini kısıtlamak olur. Biz daha fazla projeyle globalde var olacağız. Dolayısıyla yeri geldiğinde belki kullanıcı sayımız şimdikinin 10 katına çıkacak. NFT, Metaverse gibi farklı gelir kalemleri de edineceğiz.



PRB ÖN SATIŞI BAŞLAYACAK



Global oyunculuk derken yurtdışında platform kurmak gibi mi?

Teknoloji işinde coğrafi olarak bölgenin önemi yok. Biz buradan bütün dünyaya hizmet verebiliriz. Bundan sonra yapılacak tüm projelerimiz için Türkiye'nin ilk bağımsız blokzincir projesi olan Paribu Net'i kurguladık. Paribu Net üzerinde akıllı kontratlar, merkeziyetsiz borsalar, merkeziyetsiz finans platformları, NFT marketleri ve daha pek çok dağıtık uygulama geliştirilebilecek. 14 Şubat'ta mainnet'in açılması ile de ağın kendi nativetoken'ı ParibuCoin'in (PRB) ön satışı da başlayacak. PRB, Paribu Net'in merkezinde yer alıyor, ağdaki tüm işlem ücretleri PRB ile ödenecek. Mainnet'in açılmasından bir süre sonra staking süreçleri devreye girecek. Ağ kullanıcıları, PRBstake ederek ya validator olabilecek ya da validator olmadan oylama gücü elde edebilecek. Paribu Net devreye girdiği andan itibaren altyapı olarak, PRB de bu ağın native token'ı olarak önümüzdeki dönemlerde Paribu'nun geliştireceği tüm projelerin merkezinde yer alacak.



YASAK DEĞİL KURAL OLSUN



Kripto paralarla ilgili gelecek düzenlemeler konusunda sizin önerileriniz neler? Kullanıcı ve yatırımcıyı koruyan bir regülasyon gerekiyor. Yasaktan ziyade düzenlemelerle ekosistemin daha da güçlendirilmesi şart. Yetkili otoritelerden kuruluş izni almış, ödenmiş nakdi sermayesi olan, Türkiye'de kurulu altyapısına sahip, vergisiz gelir elde etmeyen kurumların gerekli regülatör denetimlerine tabii tutulması kripto varlık ekosistemi ve ülke menfaatleri için doğru olacaktır. Yabancı platformlar gri alandan faydalanarak hiçbir altyapı yapmadan, ülkeye döviz girişi sağlamadan, vergi ödemeden hizmet veriyor. Birkaç yıl önce sermaye şartı olarak 100-150 milyon rakamları telaffuz ediliyordu. Bunun daha da yüksek olması gerek.

Teknoloji şirketi oldu globale açılıyor | Video



GİRİŞİMCİYE 30 MİLYON DOLARLIK KAYNAK



Paribu Ventures'tan da bahseder misiniz? Ne kadarlık bir yatırım bütçeniz var? Fark yaratan girişimcilerin projelerini desteklemek için Paribu Ventures'ı kurduk. Blokzincir üstünde geliştirilen projeler çok geniş bir yelpazeye sahip. İçinde finans, altyapı, oyun ve NFT gibi kategorileri barındırıyor. Paribu Ventures, blokzincir odaklı olarak bu alt kategorilerin hepsini aktif bir şekilde takip ediyor ve bu alanlarda inovasyon temelli, fark yaratan girişimlere destek verecek. İlk etapta 30 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle önümüzdeki iki yıl içinde minimum 30 girişime yatırım yapmayı planlıyoruz. Ventures yatırım komitesi projeleri belirli kriterlere göre değerlendirecek. Temel kriter olarak takım, fikir ve bu fikrin gelecekte işlenebilirliği dikkate alınacak. Blokzincir temelli olması da ayrı bir kriter olarak değerlendirilecek. Seçilecek girişim ya da projelere maddi kaynak ve Paribu'nun teknolojik altyapısına erişim imkânı sağlanması hedefleniyor. Paribu değişim yaratan girişimler aracılığıyla yeni projelerden haberdar olacak ve bunları kendi projelerinde de test etme fırsatı yakalayacak.



TL'YE ENDEKSLİ KRİPTO PARA



Kripto para borsalarında Metaverse Coin çılgınlığı var. Sizin de bu konuda projeniz var yanılmıyorsam. Nedir bu? Paribu Box'ta Metaverse projelerini listelemeye başladık. Birkaç ay önce çıkardığımız TL'ye endeksli kripto para var. Bunu, TL'nin değerini korumak ve kripto para dünyasında TL'yi önemli yere getirmek için çıkardık. Bugün ufak ufak başladık ancak Türk Lirası ileride bu ekosistemde önemli bir yere sahip olabilir. Bu ön çalışma gibi oldu.

Dünyada pek çok kripto borsası hackleniyor. Sizin bu konuda ek yatırımlarınız var mı? Güvenlikten tasarruf olmaz. Kazancımızın büyük bölümünü buna harcıyoruz. Kendi teknolojimizle güvenliği sağlıyoruz. Kriptolojide kendini geliştiren mühendislerimiz var. Şirkette 200 kişi çalışıyor. Bunun önemli kısmı yazılımcı...