Tekstilciler rotasını uzak pazarlara kırdı

Türk hazır giyim sektörü Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'da resesyon, enerji krizi ve küresel daralma kıskacına rağmen 2022 yılını geçen yıla göre 21.2 milyar dolar gelirle ihracat rekoruyla tamamladı. 2022 yılını 21.2 milyar dolar ihracatla kapatan sektör, 2023'e hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yeni bir rekor hedefiyle yola çıktı. Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın, "Resesyon nedeniyle Avrupa'da yaşadığımız kaybın telafisi için uzak pazarlara, Amerika ve Avustralya kıtasına yöneldik. Yılın son 3 ayında daralma etkilerini gördük, 2023'ün ilk aylarında da bu etki sürecek gibi görünse de ikinci yarıdan itibaren ihracatımızın artacağını öngörüyoruz. Türkiye, doğru hamlelerle küresel daralmanın kazananı olabilir" dedi.TİHCAD olarak Eylül 2022'de Avustralya Sydney'de düzenlenen Turkaus Tekstil Fuarı'na katıldıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti: "Avustralyalı firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye için ciddi potansiyel söz konusu olan Avustralya pazarının Çin merkezli tedarikten kurtulmak için arayış içinde. Amerika tedarikte Uzakdoğu'dan kurtulma yolları arıyor. Bu durum ülkemiz için büyük avantaj. Alternatif kıtalar ve yeni pazarlara yönelmeliyiz."Türkiye ihracatında yüzde 10 payı olan hazır giyim ve tekstil sektörünün dünyanın ilk 3 ihracatçısı olmak için çalıştığını anlatan Ergin Aydın, "Hazır giyim sektörü 2022 yılında 21.2 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl yüzde 15-20 oranında bir artış hedefliyoruz. Yılı 25 milyar dolarlık ihracatla kapatmak için çalışıyoruz" diye konuştu.