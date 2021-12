Telekomdan girişimlere 10 milyon TL destek

TÜRKİYE'NİN ilk girişim hızlandırma programı Türk Telekom Pilot 9'uncu dönem mezunları sahneye çıktı. Yapay zekâdan bulut bilişime, tarımdan e-ticarete, dijital reklamdan mikro mobilitiye 18 girişim projeleri online düzenlenen Türk Telekom Pilot Demo Day etkinliğinde anlatıldı. PİLOT'tan 2013'ten bu yana toplam 91 girişim mezun oldu ve 39'u yatırım aldı. Mezunlardan üç ekip dünyanın en büyük inovasyon platformlarından Plug and Play'in 4 haftalık ABD programına katılma hakkı kazandı. Girişimler girişim ekosistemine projelerini anlatma şansı bulurken Türk Telekom CEO'su Ümit Önal yaptığı konuşmada şunları anlattı: "Türkiye'nin sadece tüketen değil, teknoloji üreten hatta dünyaya ihraç eden bir ülke olması hedefiyle çıktığımız bu yolda mezun sayımız 91'e ulaşırken, girişimlere sağladığımız nakit desteği de yaklaşık 10 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık, enerji ve eğitim alanlarındaki yatırımlarımızla yeni 'unicorn'lar ortaya çıkarmayı hedeflerken, yakın zamanda yapay zekâ ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric olmak üzere 4 yeni girişime daha yatırım yaptık. Bu yıl da mezun olan 18 girişimden Arcanor, Cameralyze ve MYTH.AI uluslararası işbirliği yaptığımız Silikon Vadisi'nin ünlü inovasyon platformu PladandPlay'in programına katılma şansı yakalayacak."GIRİŞİMLER sunumlarını yaptıktan sonra kapanışta Fiba Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan 'un sorularını yanıtladı. Hüsnü Özyeğin, "Her şeyi ben yaparım, her işi de başarılı yaparım demek doğru değil. Finberg aracılığıyla yeni finans teknoloji girişimlerine, Getir gibi son dönemde yıldız olan girişimlere yatırım yaptık. 14 girişime yatırım yaptık. Aynı zamanda Fibabanka 'yı platform olarak kullanmalarını sağladık" diye konuştu.