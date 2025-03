Temel gıda maddelerinde süresiz indirim

Vatandaşların enflasyona ezdirilmemesinde etkin rol oynayan, çiftçinin ürettiği kaliteli ürünleri uygun fiyatla vatandaşların sofralarına ulaştıran Tarım Kredi Koop Market'lerin Genel Müdürü Varol Halepli, yeni dönem stratejilerini SABAH'a anlattı. 157 temel gıda ürününde Ramazan sonuna kadar fiyatların sabit tutulacağını belirten Halepli, süresiz olarak özellikle bakliyat, süt ve süt ürünleri, et ve şarküteri gibi temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında indirim uygulanacağını belirtti. Halepli, şu mesajları verdi:KOOP Market olarak 3.500 market, 1.000 Koop Bakkal ile toplam 4.500 hizmet noktamız bulunuyor. 11 bin olan çalışan sayımızı yıl sonuna kadar 13 bin 500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl 500 yeni market açarak 5.000 satış noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. 81 ilde, ilçe bazında da Türkiye'nin yüzde 70'inde varız, hedefimiz yüzde 100'ünde olmak. Özellikle bakliyat, süt ve süt ürünleri, et ve şarküteri gibi temel ihtiyaç ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunularak vatandaşların bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.PttAVM'de satışlarımız iyi gidiyor. Yemeksepeti ile çalışmaya başlayacağız. Sistemlerimizi güncelleyip uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Yemeksepeti'nin teslimatçılarını ve operasyonunu kullanarak mağazalarımızdan vatandaşlarımıza istemiş oldukları ürünleri tedarik edeceğiz. Bayramdan sonra İstanbul'da bu operasyonu test etmeye başlayacağız. Eğer başarılı olursak, istediğimiz tepkileri vatandaşımızdan alırsak daha sonra Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'ya bu işi yaygınlaştıracağız.Deprem bölgesinde hükümetimizin aldığı önlemler sonucunda TOKİ'nin çok başarılı operasyonları mevcut. Artık vatandaşlarımız geçici yerleşim yerlerinden TOKİ'nin yapmış olduğu sabit binalara geçiyorlar. TOKİ'lerin bulunduğu yerlerde ya sabit mağazalar açıyoruz veya o bölgelere konteynerlerden daha büyük mağaza açma çalışmalarımız devam ediyor. Deprem bölgesindeki mağaza sayılarımızı artırıyoruz.Tarım Kredi Sıfır Market konsepti çok önem verdiğimiz bir proje. Emine Erdoğan Hanımefendinin çok fazla destek verdiği bir proje. Bu marketlerde tüketiciler, kendi götürdükleri veya marketten edinebilecekleri kaplarla deterjan, çiğ süt, kuruyemiş, bakliyat, sıvı yağ gibi ürünleri istedikleri miktarda ve paketli ürünlere göre yüzde 5'ten - yüzde 20'ye varan avantajlı fiyatlarla satın alabiliyor. Markette cam, metal, plastik ambalajların toplanarak geri kazanıma gönderilmesi için geri dönüşüm otomatı bulunuyor. Buraya atılan her şişe için mağazadan yapılan alışverişlerde 50 kuruş indirim sağlanıyor. Ambalaj iadesine ait depozito fişleri de bu markette alışveriş ödemelerinde kullanılabiliyor. Şu an Ankara Beytepe'de bir mağazamız var. İstanbul Avrupa Yakası'nda bir mağaza açtık.