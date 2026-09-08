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Giriş Tarihi: 8.09.2026 10:37

TENMAK lisans başarı bursu programı başvuru süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) Yurt İçi Lisans ve Başarı Burs Programı 2026 başvusu süresi 21 Eylül'e kadar uzatıldı.

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AA
TENMAK lisans başarı bursu programı başvuru süresi uzatıldı
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TENMAK'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, başvuru süresinin bazı üniversitelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kayıt işlemleri nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Payşımda, başvuruların "https://burs.tenmak.gov.tr" adresi üzerinden yapılacağı belirtilerek, "TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı 2026 yılı çağrısı, bazı üniversitelerimizdeki 2025 YKS girişli adayların kayıt işlemleri nedeniyle 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD #ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

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TENMAK lisans başarı bursu programı başvuru süresi uzatıldı
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