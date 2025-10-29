Tesla’da maaş krizi derinleşiyor! Elon Musk’ın yerine CEO arayışı başladı

Milyarder Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'da maaş krizi derinleşiyor. ABD seçimlerindeki tutumu nedeniyle 1 milyon araç satışı zararına yol açan Elon Musk'ın önerilen 1 trilyon dolarlık maaş paketini onaylanmazsa CEO olarak görevinden ayrılması bekleniyor. Tesla'nın bu nedenle şirket içinden CEO adaylarını değerlendirdiği iddialar arasında.

1 TRİLYON DOLARLIK MAAŞ PAKETİNİ ONAYLAYACAK MI?

Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm gönderdiği mektup ile Elon Musk'a sunulan 1 trilyon dolarlık ödeme paketin hissedarlar tarafından onaylanması çağrısında bulundu.

Yeni maaş paketi, tamamen hisse bazlı olarak planlandı.Tesla'nın piyasa değerinin 1.461 trilyon dolardan 8.5 trilyon dolara çıkarılmasına bağlı hedeflere göre paket devreye girecek. Maaş paketinin onaylanmasıyla Tesla'nın yüzde 13'üne sahip olan Elon Musk'ın payını yüzde 29'a çıkarması bekleniyor.

YERİNE YENİ CEO BAKILIYOR

Elon Musk'ın yeni maaş paketini onaylamaması durumunda CEO olarak görevi bırakması bekleniyor. ABD medyasındaki haberlere göre bu nedenle Tesla, CEO pozisyonu için şirket içinden potansiyel adayları değerlendiriyor.

MUSK'IN TUTUMU TESLA'YA ZARAR ETTİRDİ

Yale Üniversitesi ekonomistlerinin hazırladığı yeni bir rapor Elon Musk'ın siyasi tutumunun şirkete 1 milyon dolar zarara yol açtığını ortaya koydu.ç Musk'ın 2022'de Twitter'ı satın alıp X olarak yeniden markalaştırmasından bu yana ABD'deki Tesla satışları ciddi şekilde geriledi.

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER) araştırmacılar, "Musk partizan etkisi" olarak adlandırdıkları bu olgunun, Ekim 2022–Nisan 2025 arasında Tesla'nın ABD satışlarını yüzde 67 ila yüzde 83 oranında azalttığını; bunun da 1 ila 1,26 milyon araçlık kayba karşılık geldiğini belirtti.